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15 Ağustos 2018 18:59

Deprem Şehitleri Serdivan’da anılacak

17 Ağustos Marmara Depremi 19’uncu yılında Serdivan Mezarlığı’ndaki Deprem Şehitliği Anıtı önünde anılacak.

Deprem Şehitleri Serdivan’da anılacak

15 Ağustos 2018 18:59


17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen depremin acı izlerinin sosyal hafızalarda hala canlılığını koruduğunu belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Yüzlerce insanımızın hayatına mal olan Büyük Marmara Depremi’nin acı hatıraları dün gibi aklımızda, kayıplarımızın acısı hala yüreğimizde” dedi.


Depremde hayatını kaybeden vatandaşları bir kez daha rahmetle ve özlemle andıklarını ve Serdivan Mezarlığı’nda Deprem Şehitleri Anısına yaptırılan anıtın önünde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet eden Başkan Alemdar, “Üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen depremin yüreklerimizde bıraktığı acı hiç eksilmedi. 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nde hayatını yitiren vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun. 17 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de Serdivan Mezarlığı’ndaki Deprem Şehitliği Anıtı önünde şehitlerimizi dualarla anacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı programa bekliyoruz” diye konuştu.




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