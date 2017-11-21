Dünya Çocuk Hakları Günü SGM’de kutlandı

Gerçekleşen etkinliklerde 11 okul ziyaret edilerek 730 öğrenci çocuk hakları hakkında bilinçlendirildi.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) sınıf etkinlikleri okullarda ise Sosyal Gelişim Merkezi öğretmenleri tarafından dünya çocuk hakları günü anlatıldı. Gerçekleşen etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Çocuklarımız kendi hakları hakkında bilgi sahibi oldular” dedi.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Sosyal Gelişim Merkezi öğretmenlerimiz çevredeki ilköğretim okullarına ziyarette bulundular. Okullardaki öğrencilere Çocuk Hakları hakkında bilgiler vererek ardından Sosyal Gelişim Merkezi’ni ve faaliyetlerini tanıttılar. Aynı zamanda Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri kendi sınıflarında Dünya Çocuk Hakları temalı etkinlikler gerçekleştirerek hakları hakkında bilgi sahibi oldular” diye konuştu.

Kıroğlu, “Okul etkinlikleri kapsamında öğretmenlerimiz 21 Haziran Ortaokulu, Erenler Çaybaşı Yeniköy İlkokulu, Yeşiltepe İlkokulu, Karapürçek Yüksel Ortaokulu, Mehmet Zorlu İlkokulu, Korucuk Toki İlkokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Serdivan İmam Hatip İlkokulu, Yenigün Ortaokulu, Eser İlkokulu, Akyazı Şehit Ahmet Çondul İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Toplamda 11 okul ve 730 öğrenci Dünya Çocuk Hakları Günü’nü doyasıya kutladılar. Sosyal Gelişim Merkezi Mutfak sınıfı öğrencileri ‘İyi beslenmek her çocuğun hakkıdır’ diyerek en sevdikleri yemekleri pişirip arkadaşlarıyla afiyetle yediler. Resim sınıfından minikler kendi hazırladıkları bulmacalarla duygularını ifade ettiler. Drama sınıfından öğrenciler ise Dünya Çocuk Hakları gününe özel bir skeç hazırlayarak arkadaşlarıyla paylaştılar. Maket ve Akıl oyunları sınıfı minik öğrencileri çocuk haklarını öğreten çeşitli oyunlar oynadılar. Becerikli eller atölyemiz ise üzerinde duygular yazan kokartlar hazırlayarak onları hediye ettiler” şeklinde konuştu.