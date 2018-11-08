Dünya Şampiyonu Metehan Başar olimpiyatlarda altın madalya hedefi koydu

Geçen hafta Macaristan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Metehan Başar, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başar, şampiyonada İstiklal Marşı'nı okutmanın büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başar, "Organizasyonda grekoromen olarak müsabakalara en son biz başladık. Benden önce üç tane final kaybedildi. Tabi ki böyle organizasyonlardan İstiklal Marşımızın hiç okunmaması bizim alışık olduğumuz bir durum değildi, dolayısıyla mindere çıkarken bu bilinç ve şuurla çıktım" şeklinde konuştu.

2020 Olimpiyatlarında hedef altın madalya

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade eden Dünya Şampiyonu sporcu, "Önümüzde yapılacak olan dünya şampiyonası benim için büyük önem arz ediyor. Bu şampiyonada 2020 Tokyo olimpiyatları için vize alımı başlayacak. İnşallah orada da şampiyon olduktan sonra olimpiyatlarda altın madalya hedefliyorum" diye konuştu.

Başkan Dişli: "Metehan ülkemizin gururu"

Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade eden Başkan Dişli ise, "Metehan kardeşimizin 2 defa üst üste kazanmış olduğu dünya şampiyonluğu hem ülkemiz hem de şehrimiz adına büyük gurur kaynağı olmuştur. Tabi her şeyden ziyade böylesine büyük başarıların şehrimizden çıkıyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu vesile ile ben bir kez daha kendisini tebrik ediyor ve gelecekte bizlere daha büyük mutluluklar yaşatacağı inancıyla Allah'tan yolunun açık olmasını diliyorum" diye konuştu.