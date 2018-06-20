Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Güvenlik kampı SAÜ’de başlıyor

Endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) alanında Türkiye’deki kritik altyapıların siber dayanıklılığını arttırmayı amaçlayan kampta katılımcılara siber güvenlik, IT ve OT (operasyonel teknolojiler) ile ilgili bilgiler verilecek. SAÜ Siber Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında 23-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek eğitime ücretsiz olarak başvurulabilecek. Katılımcıların konaklama ve yemek gibi masrafları ise Biznet tarafından karşılanacak. Kampın organizatörlerinden Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Özçelik, kamp ile birlikte EKS’lerin siber güvenliği konusunda öğrencilerde bir ilgi uyandırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Siber güvenlik ve EKS’ler ile ilgili bilgi gereksinimi ortaya çıktığına değinen Doç. Dr. Özçelik, öğrencileri EKS siber güvenliği sektörüne yönlendirmeyi ve bu konuda sektörde çalışan kişileri de akademik tarafa yönlendirerek sinerji üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

EKS’lerin siber güvenliği konusunda ciddi uzman açığı olduğunun altını çizen Özçelik, söz konusu alanın öğrencilere milli güvenlikle birebir ilişkili bir kariyer fırsatı sunduğunu söyledi. Doç. Dr. Özçelik, “EKS siber güvenliğinde, siber güvenlik bilgisinin yanında, hem OT hem de proses (süreç) bilgisine hakim olmak gerekir. Bunun yanında ağ bilgisi olan, sistem bilen kişiler de bu dünyanın içerisinde kendilerine rahatça yer bulabilir. Bunun için ilk önce bu ön yargının ortadan kalkması gerekir. Diğer taraftan EKS siber güvenliğine ilgi duyan firmalar da ciddi uzman ihtiyacı duyuyor. En büyük farkındalığın ve yönetmeliklerin tanımlandığı enerji alanında dağıtım şirketleri sistemlerini bir sızma testine tabi tutmak zorunda. Dolayısıyla EKS kampını bir alan oluşturma inisiyatifi olarak da görebilirsiniz” dedi.

Biznet’ten Güvenlik Uzmanı Fatih Kayran ise kampa katılım için herhangi bir üniversite, bölüm, not ortalaması gibi şartlar aramadıklarını ifade ederek, başvuranlar arasında bir değerlendirme yapacaklarını, ardından internet üzerinden yapılacak mülakatlar ile katılmaya hak kazananların açıklanacağını söyledi. Kamp programı hakkında bilgi veren Kayran, “İlk gün PLC’nin çalışma mantığı ve programlama, HMI/SCADA programlama, endüstriyel iletişim protokolleri ve diğer temel bilgileri vermeyi planlıyoruz. Ardından EKS enstrümanlarının genel tanıtımına geçeceğiz. Bu noktada EKS’leri hedef alan saldırı senaryoları ve alınabilecek önlemler üzerinde yoğunlaşacağız. Ülkelerin birbirlerine yönelik düzenlediği siber saldırılarda EKS’lerin yeri de programda yer alacak. Son gün ise EKS CTF düzenlenecek. Olabildiğince multidisipliner bir program hazırlamaya çalıştık” diye konuştu.