Engelsiz Hobi Kursları’nda kayıtlar başlıyor

Kayıtların ardından Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Engelsiz Hobi Kursları’nda ilk ders zili 2 Temmuz Pazartesi günü çalacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu başvuruları 25 Haziran Pazartesi günü başlıyor. 29 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek kayıtların ardından ilk ders zili 2 Temmuz Pazartesi günü çalacak. Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, kursların Sosyal Gelişim Merkezleri’nde alanında uzman eğitmenler tarafından verileceğini belirtti.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, “Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu kayıtlarımız 25 Haziran Pazartesi günü başlayıp 29 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaz Okulu’nda eğitimlerimiz yaklaşık 6 hafta boyunca sürecek. Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca SGM’lerde Seramik Atölyesi, Görsel Sanatlar Sınıfı, Ahşap Boyama Atölyesi, Engelsiz Marifetli Eller, Hayat Güvenliği Atölyesi, Okuma Yazma, Filografi, Akıl Oyunları Atölyesi, Kâğıt Rölyef Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Resim Atölyesi, Takı Tasarım Atölyesi, Görgü Kuralları Dersi, Mozaik Taş Yapımı, Pul Taş Yapımı ve Bağlama Atölyeleri engelli öğrencilere eğitimler sunacak” dedi.

İris, “Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkıp sosyal hayatın içinde sorunsuzca var olabilmeleri için hazırladığımız bir proje. Yaz Okulumuz vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın yaz döneminde yeni beceriler edinerek bu yazı keyif dolu bir şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Bu anlamda Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız da 281 88 05 (dahili: 3737) nolu telefonunu arayabilirler” diye konuştu.