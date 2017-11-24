Gerçeği aratmayı yangın tatbikatı

Yapılan tatbikat gerçeği aratmazken, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer yaptığı açıklamada, “Tatbikatta eksiklerimizi, iyi yanlarımızı tespit ettik” dedi.

Adapazarı Belediyesinde 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği sabah saatlerinde ‘Yangın Arama, Kurtarma ve Tahliye’ tatbikatı yapıldı. Siren sesleri ile içerde çalışan tüm personel dışarı çıkartılarak içeride kalan yaralılar AKAD Eğitim Uzmanları ve belediyede daha önce Acil Kurtarma Yardım Eğitimi almış gönüllü personel tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. AKAD Eğitim Hizmeti Uzmanları Uğur Kabadayı ve Hakan Kurtul önderliğinde yapılan tatbikatta, yaralılara ambulans gelene kadar suni teneffüs yapıldı. Ambulansın gelmesi ile yaralılara, öncelik sırasına göre müdahale edilerek ambulansa alındı.

“İyi yanlarımızı tespit ettik”

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tatbikat yaptık, tatbikatta eksiklerimizi gördük. İyi olduğumuz yerleri de gördük bunların üzerinde çalışacağız en az hasarla; deprem, yangın gibi afetlerden kurtulmaya çalışacağız. Doğal afetlere karşı hazırlıklı olacağız. 6331 sayılı yasadaki görevlerimiz çerçevesinde bir tatbikat yaptık. Tatbikatta ki amaç deprem, yangın gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak. Yangın her zaman olabilecek bir şey. Deprem ise bölgemizin deprem bölgesi olması itibarı ile en çok depreme maruz kalan şehir olduğu için biz bütün afetlere hazırlıklı olabilmek için burada bir tatbikat yaptık. O tatbikatta eksiklerimizi, iyi yanlarımızı tespit ettik. Bunların üzerinde çalışacağız. Doğal afetlerden en az hasarla kurtulabilmek için güzel bir hazırlık yaptık diye düşünüyorum" dedi.