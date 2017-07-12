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12 Temmuz 2017 14:46

Halı sahanın ortasında ölüm kamerada

Sakarya’da gerçekleşen futbol turnuvasında bir kişi kalp krizi geçirerek vefat etti.

Halı sahanın ortasında ölüm kamerada

12 Temmuz 2017 14:46

Kalp krizi geçirme anı kameraya yansıdı.


Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Adapazarı Ticaret Lisesi sahasında 29’uncusu düzenlenen Sakarya Olgunlar Futbol turnuvasında iki takımının mücadelesi başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında Ali Abanoz isimli oyuncusu meşin yuvarlağı alacağı esnada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan oyuncu Ali Abanoz’a sağlık görevlileri sahaya girerek kalp masajı yaptı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerince oyuncu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Oyuncunun kalp krizi geçirme anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde Ali Abanoz isimli oyuncu ayağına gelen topu tutamayarak yere yığılması ve diğer oyuncuların ve sağlık görevlilerini müdahale etmesi gözüküyor.




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