Hendek Atatürk Parkı açıldı

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek AK Parti İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu, Hendek MHP İlçe Başkanı Turgut Babaoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş Büyükşehir ve SASKİ Bürokratları ile binlerce Hendekli katıldı. Atatürk Parkı’nın açılışının ardından iftar sofralarında oruçlar açıldı, dualar edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her bölgesine hizmet vermekteyiz. Şehrimizin Güneyinde yer alan Pamukova Esentepe Parkını bitirdik. Kocaali’de tesislerimiz tamamlanıyor ve inşallah yaz sezonunda hizmet sunacak. Arifiye Park hızlı bir şekilde ilerliyor. Ayçiçek Vadisi ve Bisiklet Adası projemiz devam ediyor. Karaman Park için ihaleye çıkacağız. Bugün de burada Hendek Atatürk Parkı’nın açılışını yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Parkımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, Hendek halkımızın parkımızda hoşça vakit geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Hayalleri zorlayan bir park"

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç açılışta yaptığı açıklamada, “Şehirler; hatıralar ve hayallerin mekanı olarak tarif edilir. Herkesin yaşamış olduğu ilçede birçok hatırası vardır. Şehri yöneten idarecilerin ise şehirleri ile ilgili hayalleri vardır. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz park insanların hayallerini zorlayan bir park. Tesisimizde insanımızın yaşam kalitesini arttırmak adına her şey düşünülmüş ve çok güzel bir proje ortaya çıkmış. Büyükşehir Belediyemiz tarafından şehrimizin her bölgesine çok güzel yaşam alanları oluşturuluyor. Şehrimize bu güzel hizmetleri sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Yeni buluşma noktası"

Başkan Zeki Toçoğlu ise yaptığı açıklamda, “Bugün hepimiz için çok özel bir gün. İlçemiz için son derece modern bir tesisinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Atatürk Parkı, ilçemizin yaşam standartlarını yükseltecek, hoşça vakitlerin adresi olacak. 20 bin metrekarelik alan üzerinde konferans salonu, yürüyüş yolları, havuzu, yeşil alanları, kafeteryası, çocuk oyun alanları, otoparkı ile ilçemizin yeni buluşma noktası olacak. Hendek’e olan yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hendek’te hayata geçirilen altyapı yatırımlarının toplam maliyeti 32 milyon. İlçeye inşa ettiğimiz içmesuyu hattıyla çok şükür Hendek’i dünya standartlarında arıtılan birinci sınıf içme suyuna kavuşturduk. Hendek’te 2017 yılında 12 milyonun üzerinde asfalt yatırımı gerçekleştirdik. İnşallah grup yollarını 2018 yazında tamamlayacağız. Sadece asfalt ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerine değil, sosyal hayatı bire bir ilgilendiren, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten işlere de imza attık. Bugün de bu güzel tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Eskiden hatırlarsınız Türkiye’nin gündeminde çöp dağları vardı. Bugün çöp dağlarından değil, çöpten enerji üretmekten bahsediyoruz. SEKAY projesiyle artık Sakarya evsel atıklardan enerji ve gübre üretmeye başlıyor. Tüm bu çalışmalar aslında sizlerin desteği ve ülkemizdeki istikrar ortamı sayesinde hayata geçiriliyor. Allah’ın izniyle bizlere düşen görev bu istikrar ortamının sürmesini sağlamaktır. Türkiye’yi zayıflatmak için dört bir koldan saldırıyorlar. Tek dertleri var, Türkiye’yi düşürmek. Bunun önüne geçmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü mücadeleye destek olmak için biz yerelde safları sıklaştırmak zorundayız. Rabbim kardeşliğimizi güçlendirsin, aramızdaki samimiyeti arttırsın. Tesisimiz hayırlı olsun” dedi.