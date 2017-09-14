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14 Eylül 2017 17:57

Hendek’te yapılması planlanan cezaevine tepkiler sürüyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan KYK yurt binalarının yerine yarı açık kadın cezaevi yapılması protesto edildi.

Hendek’te yapılması planlanan cezaevine tepkiler sürüyor

14 Eylül 2017 17:57


Hendek ilçesi jandarma mıntıkasında bulunan eski KYK yurt binalarının yerine bin 500 kişilik yarı açık kadın cezaevi yapılmasını çoğunluğu Hendek MHP ilçe teşkilatı üyesi ve Pınarlı köyü halkından oluşan yaklaşık 50 kişilik grup protesto ederek bir basın açıklaması yaptı.


MHP Hendek İlçe Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından okunan basın açıklamasında, “Eğitim amacıyla tahsis edilmiş bir yerdir. Fakat şu anda yapılmak istenen eğitim amaçlı verilen bir kurumu cezaevi olarak yapmak istiyorlar. Bu sürecin bir ayağı. Diğer ayağı ise yurtlar taşındıktan sonra E-5 karayolu kenarında tamamen özel kişiye ait bütün öğreciler oraya nakledilmek suretiyle burası atıl bir hale getirilmek istendi. Sürecin başlangıcı burada. Bunu iyi anlarsak bugün yaşadığımız süreci birleştirdiğimizde olayları daha iyi analiz edebileceğiz” dedi.


Basın açıklaması sonrası grup olaysız şekilde dağıldı.




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