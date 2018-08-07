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07 Ağustos 2018 16:13

Hint keneviri ektikleri yere jandarma giremesin diye hendek kazdılar

Sakarya’nın Geyve ilçesinde hint keneviri ekili bulunduğu alana giden araç yolunda hendek kazan şüpheli şahıslar barikat oluşturdu.

Hint keneviri ektikleri yere jandarma giremesin diye hendek kazdılar

07 Ağustos 2018 16:13

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ise o engelleri aşarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda 364 kök hint keneviri ele geçirerek imha etti.


Sakarya’da Jandarma ekipleri yasadışı kenevir ekicilerine göz açtırmıyor. Sakarya İl Jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda çok sayıda jandarma personelinin katılımı ile Geyve ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Timleri, Geyve ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin desteğinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Geyve ilçesi Maksudiye Mahallesi Eski Kızılkaya mevkiinde bulunan engebeli arazilerde yapılan arama ve tarama faaliyetinde 9 ayrı noktada ekimi yapılmış 364 kök kenevir bitkisi tespit edildi.


Öte yandan, yasadışı hint kenevirinin ekili bulunduğu alana giden araç yolunun şüpheli şahıslar tarafından araç geçişine engel olacak şekilde hendek kazılarak barikat oluşturulduğu belirlendi. Olay yerinde kenevir bitkisi yetiştiricilerine ait çok sayıda yaşam malzemesi ve ambalaj atıklarına rastlanıldı. Ele geçirilen kenevirler jandarma ekiplerince imha edilirken, şüphelilerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.




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