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15 Nisan 2017 15:19

‘Hukukta Sorumluluğa Güncel Yaklaşım’ konulu konferans SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından ‘Hukukta Sorumluluğa Güncel Yaklaşım’ konulu konferans düzenlendi.

‘Hukukta Sorumluluğa Güncel Yaklaşım’ konulu konferans SAÜ’de düzenlendi

15 Nisan 2017 15:19


SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen ulusal konferansa Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halil Kalabalık, SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, Sakarya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Mehmet Sertaç Kesler, Sakarya Barosu Başkanı Avukat Zafer Kazan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Amman, “Sorumluluk kavramı eşittir insan olmak demektir. Biz bilimlere göre kavramların dar ve geniş tanımlarını yaparız. Akıl ve irade ile arzularımızı birleştirerek hürriyet zemininde hayata geçirdiğimiz zaman insana özgü bir durum olan sorumluluk karşımıza çıkar. Dikkat edersek son zamanlarda toplum da güvensizlik meydana geldi. Demek ki ahlaki sorumluluklar yerine getirilmiyor ve ahlak değerleri zayıflıyor. Ahlakın yeterli olamadığı yerde karşımıza yazılı kurallarla belirlenmiş hukuk kuralları karşımıza çıkıyor. Yani hukuki sorumluluk dediğimiz durum ortaya çıkıyor. O halde irfanı yararlı, ahlakı gerekli kabul edersek hukuki sorumluluğu zorunlu olarak kabul ederiz. Ve onun üzerine bütün hassasiyetimizi toplamak mecburiyetinde kalırız. Bugün sizlerle işte bu dar anlamıyla sorumluluğu yani hukuki sorumluluğu teknik detaylarıyla konuşacaklar” dedi.


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kalabalık, “İdareci kamu görevlilerinin yetkili yani sorumlu olmaları gerekir. Kamu görevlilerinin hiyerarşik bir şekilde dizilmeleri üstlerine hesap verebilmeleri gerekir. Hesap vermenin tabi en önemli boyutu siyasi boyutudur yani halka karşı hesap vermektir. Ayrıca diğer önemli boyutu yargı organlarına karşı hesap verebilmektir” şeklinde konuştu. Adaletin önemine vurgu yapan Sakarya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler, “Ünlü düşünür Kant, isterse kıyamet kopsun adalet kalkarsa insan hayatına değer verecek hiçbir şey kalmaz diyerek hukuki sorumluluktan cezai sorumluluğa kadar hayatı çepeçevre saran adaletle bağlantılı olan hak ve eşitliğin önemini çok güzel bir şekilde aktarmıştır. Bilim ve fen alanındaki gelişmeler bilişim alanındaki yüksek süratli yenilikler toplumda gittikçe önemi artan çevre bilimi insanlığın tarihiyle başladığı düşündüğüm hak ve eşitlik kavramları eğitimde fırsat eşitliği serbest rekabet cinsiyet dil ve ırk ayrımının önlenmesi hayvan haklarının hukuk dünyasında yeni yeni tartışılmaya başlanmasına hukuk dünyasının bilgi ve ilgi alanında görülmesine ve bu alanlarda yakılan meşalenin sönmeyeceğini biliyoruz. Sizlerin bu alandaki emekleriniz insanlığa çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu nedenle fakültemizi bu çabasını ve düzenlediği etkinlik için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konferans, Özel Hukukta, Kamu Hukukunda ve Disiplinlerarası Güncel Sorumluluk Halleri konulu üç oturumla devam etti.




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