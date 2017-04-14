‘Hüzn-ü Aşk’ konseri SAÜ’de düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konserin yönetmenliğini Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Tuncay Kardaş yaptı. Orkestrada ise kanunda Tuncay Kardaş, kemanda Hasan Çizmelioğlu, klarnette Ali Sert, ney-kavalda Berat Kardaş, gitarda Alican Kalkan, bas gitarda Semih Altunal, klavyede Utkan Demirhan, davulda Doğan Bahüner Anar, perküsyonda Serkan Kardaş, Şahin Akgül ve Mert Ali Üsten yer aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Türk müziğinden “Geri Dön”, “Yazık”, “Mamoş”, “Kolay Olmayacak”, “Masum Aşk”, “Kaybolan Yıllar”, “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” gibi birçok seçme eser yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda orkestra adına öğretim görevlisi Tuncay Kardaş’a çiçek takdim edildi.