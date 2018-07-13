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13 Temmuz 2018 00:22

İki grubun kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki ayrı grubun kavgasında kan aktı.

İki grubun kavgasında kan aktı: 3 yaralı

13 Temmuz 2018 00:22

Silahın patladığı kavgada üç kişi yaralandı.


Olay, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’nde yaşayan roman vatandaşlar arasında meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada silahtan çıkan kurşunlar 14 yaşındaki M.D.’ye ve annesi T.D.’ye isabet etti. Silahı ateşleyen O.K. ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca kavganın daha da büyümemesi için Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi. Bölgeye sevk edilen Çevik Kuvvet ekibi etrafı sakinleştirerek kontrol altına aldı. Yaralılardan anne T.D. ve 14 yaşındaki oğlu M.D., sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, saldırgan O.K. ise ToyotaSa Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.


Öte yandan hastanede güvenlik gerekçesiyle çok sayıda polis ekibi ve bekçi gönderildi. Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.




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