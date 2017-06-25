İl protokolü bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Ramazan bayramı vesilesi ile Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ)’ta gerçekleşen bayramlaşma törenine Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Ali İhsan Yavuz, Şaban Dişli, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, belediye başkanları, gaziler, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bayramlaşmanın ardından konuklara ikramda bulunuldu.