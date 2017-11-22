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22 Kasım 2017 12:58

’İstanbul’ isimli tekstil sergisi sanatseverlerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘İstanbul’ isimli tekstil sergisi ile devam etti.

’İstanbul’ isimli tekstil sergisi sanatseverlerle buluştu

22 Kasım 2017 12:58


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Didem Atiş’in ‘İstanbul’ isimli tekstil sergisi Sakarya Sanat Galerisi’nde Sakaryalı sanatseverlerle buluştu. İstanbul’un simgelerinin keçe üzerine işlenmesiyle ortaya çıkan eserler tekstil ile geleneksel el sanatlarını aynı noktada buluşturuyor. Renk, desen ve sanatsal işçiliğiyle göz dolduran eserlerden oluşan sergi, 17 Aralık Pazar gününe kadar Sakarya Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


‘İstanbul’ isimli tekstil sergisinin açılışında konuşan Prof. Dr. Didem Atiş, “Sergimin çıkış noktası İstanbul şehri oldu. İstanbul, tarihi çok eskiye dayanan bir şehir. Üzerinde pek çok ulustan katman katman kültürel izler taşıyor. İstanbullu olduğum için şehrimi çok yakından tanıyorum. İstanbul’un mimarisi, günlük yaşayışı, insan ilişkileri eserlerimi oluştururken bana büyük bir ilham verdi. İstanbul temalı tekstil sergimle doğup büyüdüğüm İstanbul’a olan vefa borcumu eserlerimle ödemek istedim” dedi.




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