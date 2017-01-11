Jandarma ekipleri karda mahsur kalanları kurtardı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kardan dolayı mahsur kalan iki kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Taraklı’nın Hark Mahallesi mevkiinde bulunan bir tavuk çiftliğine jeneratör arızası için gelen Cihan Ö. ve Süleyman G., isimli iki kişi yoğun kar yağışı nedeniyle otomobilleri kara saplandı. Taraklı Belediyesine ait kepçe ile beraber araç içerisindeki vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti. Bir süre İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edilen yolcular daha sonra Düzce’ye hareket ettikleri öğrenildi.