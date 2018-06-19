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19 Haziran 2018 13:19

Jandarmadan huzur ve güven operasyonları: 5 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen huzur ve güven operasyonlarında yakalanan 9 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Jandarmadan huzur ve güven operasyonları: 5 tutuklama

19 Haziran 2018 13:19


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen huzur ve güven operasyonları bayram sonrasında da aralıksız devam ediyor. Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında B.T. (39) isimli şahsa kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgu sonrası B.T.’nin ’FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranması olduğu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.



“4 yıl 2 ay hapis cezası”


Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı Önleyici Hizmet ekiplerinin devriyesi sırasında hakkında ’Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıması ve bulundurması’ suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., isimli şahıs Değirmendere mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.


Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolleri esnasında ’Kasten yaralana’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapmış oldukları sıkı takip sonucunda ’Belgede sahtecilik’ suçundan arama kaydı bulunan İ.K. isimli şahsı yakalandı. Son olarak Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortaklaşa yapmış olduğu operasyon ile ’Yaralama suçundan’ 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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