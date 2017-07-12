Kick Boks Türkiye Şampiyonu’ndan, Başkan Yılmazer’e ziyaret

Dr. Aydın Yılmazer’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2017 faaliyetlerinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası; büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 64 ilden 3 bin 500’e yakın sporcunun katılımıyla Bolu’da gerçekleşti. Şampiyonada Sapanca Belediyesi Minder ve Ring Sporları Merkezi adına mücadele eden Muhammet Emir Uysal, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon sporcu ve merkez teknik direktörü Serkan Yılmazer ile birlikte Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Yılmazer başarısı dolayısıyla teknik direktör Serkan Yılmazer ve Muhammet Emir Uysal’ı tebrik ederek kendisine altın hediye etti. Yılmazer, “İlçemizin sportif faaliyetlerde öne çıkması Sapanca adının tüm Türkiye’de bu tür başarılarla duyurulması bizleri hem gururlandırmakta hem de mutlu etmektedir” dedi. Teknik direktör Yılmazer ise destekleri için Başkan Yılmazer’e teşekkür etti.