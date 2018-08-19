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19 Ağustos 2018 19:50

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Sakarya Adapazarı-Karasu duble yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

19 Ağustos 2018 19:50


Kaza, saat 18.30 sıralarında Adapazarı-Karasu duble Yuvalıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hülya Y. idaresindeki 06 FS 9770 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği otomobil içerisinde bulunan Emel A. ve İhsan K. yaralanırken, sürücü Hülya Y. ise ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.


1’i ağır toplamda 3 kişinin yaralandığı, otomobilin de kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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