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16 Nisan 2017 14:50

Küle dönen evde sadece Kuran-ı Kerim yanmadı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında tüm eşyalar küle dönerken, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in yanmadığı görüldü.

Küle dönen evde sadece Kuran-ı Kerim yanmadı

16 Nisan 2017 14:50


Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Hırka Mahallesi’nde bulunan M.Ç. isimli vatandaşın ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında ev sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına hemen müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangın sonucu ahşap ev ve eşyalar küle dönerken, evin içinde bulunan Kuran’ı Kerim’in sayfaları yangından etkilenmedi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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