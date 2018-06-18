Macera Parkı misafirlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı yaz dönemimde de misafirlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Yurt içi ve dışından misafirlerini ağırlayan, maceraperestlerin ortak noktası Macera Park, Haziran ayı itibari ile bu yıl toplam 5 bin 500 kişiyi ağırladı. Gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, çalışmalarına yaz dönemi kurslarıyla devam edeceklerini vurguladı.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Her geçen yıl öğrenci sayısını arttıran Yaşayarak Öğrenme Macera Parkımızda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine birçok branşta eğitimler sunuyoruz. Hamdolsun eğitimlerimize yoğun bir ilgi söz konusu. Yılın ilk 6 ayında 5 bin 500 misafiri konuk ettik. Macerapark’ı ziyaret eden misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.