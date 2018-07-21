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21 Temmuz 2018 13:39

Milli Basketbolcu Türkyılmaz, Sakarya Büyükşehir Basket’te

ADATIP sponsorluğunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, kadrosunu İzzet Türkyılmaz’la güçlendirdi.

Milli Basketbolcu Türkyılmaz, Sakarya Büyükşehir Basket’te

21 Temmuz 2018 13:39


Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. ADATIP ile sponsorluk anlaşması imzalayan Büyükşehir Basketbol, geçtiğimiz sezon Selçuklu Belediyespor forması giyen İzzet Türkyılmaz’ı transfer etti. Banvit altyapısından yetişen Türkyılmaz, sırasıyla Banvit, Fenerbahçe, GKK Sibenik, Le-Mans, Galatasaray, TED Ankara ve son olarak Selçuklu Belediyesi forması giydi. Türkyılmaz, aynı zamanda 2011 ve 2013 yıllarında düzenlenen Eurobasket’te 6 kez Milli formayı terletti. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Selçuklu Belediyesi takımı için mücadele eden Türkyılmaz, çıktığı 40 maçta 31 dakika, 12 sayı, 8.6 ribaund, 3 asist, 3 blok ortalamaları ile oynadı. Türkyılmaz, 1990 Doğumlu 2.10 metre boyunda uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor.




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