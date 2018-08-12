Minik Ali Demir gözyaşları arasında defnedildi

5 yaşındaki Ali Demir gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre, Camili Mahallesi 1548. Ada’da bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki eve misafirliğe gelen ailenin 1.5 yaşındaki çocukları Ali Demir Selvi, pencereden düşerek ağır yaralandı. Çocuğunu yerde gören aile şok geçirerek durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bilinci kapalı olan 1.5 yaşındaki Ali Demir Selvi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Apartmanın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybeden küçük çocuğun ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezinden alınan Ali Demir’in cenazesi evlerine getirildi. Cenazenin camiye uğurlanması sırasında aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Ali Demir Selvi için Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi’nde bulunan Bahçeli Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ali Demir Selvi, namazın ardından Yorgalar Mezarlığı’nda defnedildi.