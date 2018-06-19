Minikler geleceğe Serdivan Çocuk Akademisi’nde hazırlanıyor

19 farklı branşın her birinde yapılan faaliyetlerin ayrı ayrı anlatıldığı tanıtım günlerinde, ziyaretçiler kulüpleri gezerek daha önce yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buluyor.

21 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek olan tanıtım günlerinde öğrenci ve veliler; Ritim Atölyesi’nden Akıl ve Zeka Oyunları’na; Moda Atölyesi’nden Sinema Atölyesi’ne kadar; tüm kulüplerin yaptıkları çalışmaları inceleme ve bu çalışmalar hakkında ilgili kulübün öğretmenlerinden bilgi alma fırsatı buluyor.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, akademinin çocukların okul ve ev dışında kişisel gelişimlerine eğlenceli yöntemlerle katkı sağlamayı hedefleyen bir misyona sahip olduğunu ifade etti. Alemdar, “Onlar geleceği inşa edecek olan yapı taşlarımız. Çocuklarımızın aldıkları eğitimler ne kadar kaliteli ve ne kadar verimli olursa gelecekleri ve tabi ki geleceğimiz de bir o kadar güzel ve umut dolu olur. Çocuk Akademimizde gençlerimizi yetenek ve isteklerine göre uzman hocalarımız aracılığı ile farklı kulüplere yönlendiriyoruz. Onlara, yaş guruplarına göre eğlenerek öğrenme noktasında destek oluyoruz. Ailelerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi memnun ederken aynı zamanda yeni çalışmalar için de motive ediyor” dedi.

Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada; tanıtım günlerine öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdikleri ifade edilirken, yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak ve kayıt yaptırmak isteyen velilerin öğrenci ile birlikte Serdivan Çocuk Akademisi’nin Belediye Hizmet Binası yanındaki kompleksini ziyaret edebilecekleri belirtildi.