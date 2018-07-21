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21 Temmuz 2018 23:07

Motosikletle göreve gitmekte olan askeri personele cip çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde göreve motosikletiyle giden 2 askeri personel, karşı yönden gelen cipin çarpması sonucu yaralandı.

Motosikletle göreve gitmekte olan askeri personele cip çarptı: 2 yaralı

21 Temmuz 2018 23:07


Kaza, Güneşler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara Caddesi üzerinden çevreyolu istikametine gitmekten olan E.D. idaresindeki 54 ED 902 plakalı otomobil sürücüsü önündeki aracı sollamaya çıktığı esnada karşı şeritten gelen ve askeri personel oldukları öğrenilen Osman Ç. ile Ramazan T.’nin üzerinde bulunduğu 54 HV 531 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan askeri personeller yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan yaralı askeri personellerin ilk belirlemelere göre bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.




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