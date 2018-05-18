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18 Mayıs 2018 16:00

Muhabire anons dersi veren jandarma farklı bir görüntüyle gündemde

Yılbaşı akşamı spikerlik yapıp muhabire anons dersi verdikten sonra gündeme gelen jandarma, bu seferde devriye attığı esnada davul çalıp mani okuyan gençlere rastlayınca adeta mani dersi verdi.

Muhabire anons dersi veren jandarma farklı bir görüntüyle gündemde

18 Mayıs 2018 16:00

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.


Sakarya’nın Karasu ilçesinde vatandaşları sahura kaldırabilmek için davul çalan ve mani söyleyen gençleri gören jandarma, devriye attığı araçla gençlerin yanında durarak, ’Mani öyle mi söylenir tosunum’ diyen jandarma, "Biraz kızıl biraz mavi, jandarmanın asıl rengi, gün doğmadan dönsen bari, devriyeden duymadın mı?" manisini okudu. Davul çalarak mani söyleyen gençlere jandarma tarafından adeta ’mani’ dersi verilen görüntü, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.



"Muhabire anons dersi vermişti"


Öte yandan, aynı jandarma daha öncesinde yılbaşı gecesinde Karasu ilçesi Kuyumculu Kavşağı’nda jandarma ekiplerince kurulan asayiş uygulaması haberini oluşturmak üzere bölgeye giden yerel gazetecinin yaşananları anlattığı sırada anonsu beğenmeyen ve ‘Abi ne diyorsun ya, öyle mi sunulur?’ diyerek aniden kamera kadrajına giren ve " Ve değerli dinleyenler, alemlerin geceyi aydınlattığı yerin adresi Kuyumculu Kavşağı’ydı. Huzur ve güven operasyonu için burada düğmeye basmış bulunmaktayız. Sizlere mutlu yıllar diliyoruz" dediği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelmişti.




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