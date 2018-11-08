Mühendislikte işletme ve pazarlama SAÜ'de ele alındı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından ‘Mühendislikte İşletme ve Pazarlama' konulu konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa SAÜ İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Remzi Altunışık konuşmacı olarak katıldı. Lisans eğitimini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamladığını dile getiren Prof. Dr. Altunışık, “Yüksek Lisans eğitimim sırasında, bir hocamın yönlendirmesi ile pazarlama alanında doktora yapmaya karar verdim. Şuan işletme bölümümüzde yüksek lisans yapan birçok mühendis var. Bunların en önemli amacı çalıştıkları işletmelerde yönetici olmak” dedi.

İşletme bilimi ve mühendislik bilimi arasında birçok benzerlik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Altunışık, “Türev-değişim oranı, entalpi-entropi- kaos teorisi ve yeniden yapılanma, suyun faz dönüşüm eğrisi- durumsallık yaklaşımı gibi konular prensipte aynıdır. Bu bağlamda diyebiliriz ki mühendislik ve işletme biliminin konuları arasında benzerlik vardır. Sosyal bilimci ile mühendis arasında ise farklar vardır. Öncelikli olarak düşünme şekilleri farklıdır. Mühendis analitik düşünürken, sosyal bilimci holistik yani kuşbakışı düşünür. Önem verdikleri beceriler, başarı kriterleri ve performans anlayışları arasında farklar da vardır” diye konuştu.

Prof. Dr. Altunışık, “İş dünyasının bir mühendisten istediği özellikler, alanında bilgili, söylenen ve planlanan her şeyi yapabilen, sosyal ilişkileri iyi olan ve insanları yöneten, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl bulacağını bilen, sistemi durdurmadan çalışmasını sağlayan gibi konulardır. Sizlere vereceğim bir tavsiye ise bir iş görüşmesine gittiğinizde, o işletme ne değer katacağınız konusunu gitmeden önce mutlaka belirleyin. Bu soruya vereceğiniz cevap sizi işe almaları için en önemli etkenlerden biridir” şeklinde konuştu.