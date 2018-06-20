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20 Haziran 2018 15:01

Nailiye Mahallesi’nden Büyükşehir’e asfalt teşekkürü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Nailiye’de tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından Nailiye Mahallesi Muhtarı Zeki Feyzioğlu, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür mesajlarını paylaştı.

Nailiye Mahallesi’nden Büyükşehir’e asfalt teşekkürü

20 Haziran 2018 15:01


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Sapanca Nailiye’de tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından Nailiye Mahallesi Muhtarı Zeki Feyzioğlu, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür mesajlarını paylaştı. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve Başkan Toçoğlu’na teşekkürlerini ileten Nailiye Mahalle Muhtarı Zeki Feyzioğlu, “Eski yollarımızın harap bir durumda olması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımızdan yollarımızın yapılması konusunda bir talebimiz olmuştu. Kendisi bu istediğimizi kırmayarak yolumuzu sıcak asfalt ile buluşturdu. Toplamda 3 kilometrelik yolumuz yenilendi. Yollarımız artık daha güvenli. Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve emeği geçen tüm çalışanlara mahallem adına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.




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