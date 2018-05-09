Öğrenciler yurt dışı deneyimlerini anlattı

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Topluluğu Öğrenci Topluluğunun katkılarıyla düzenlenen Meşrıkten Mağribe Öğrenci Seferleri” isimli panelde yurt dışı değişim programlarına katılan öğrenciler izlenimlerini anlattı. Panelin açılışında bir konuşma yapan SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, yurt dışı tecrübe konusunun önemine dikkat çekerek Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlahiyat Fakülteleri arasında öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışına en fazla öğrenci gönderen ikinci fakülte olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bostancı, Malezya, Ürdün, Katar, Fas, Almanya, İngiltere gibi ülkelere öğrenci gönderdiklerini önümüzdeki yıl buna Filistin’in ekleneceğini yakın bir gelecekte de Umman ve Tunus’a da öğrenci göndermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Panelin moderatörlüğünü yürüten Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Şirin konuşmasında fakülte olarak çok sayıda ülkeye öğrenci gönderiyor olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Panelde yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerden Hicran Demir, Ürdün; Naciye Sidal, Malezya; Rümeysa Rana Arkan, Almanya ve Harun Çaltıkoğlu, Katar ile ilgili izlenimlerini slaytlar eşliğinde aktardı. Ardından halen değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Sümeyra Bayat Merve Akbulut’un Fas ve Şefika Kapusuz’un Almanya izlenimlerini aktardıkları videolar izlendi. Daha sonra dinleyiciler tarafından merak edilen hususlar panelistler tarafından cevaplandırıldı.

Program, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Şirin, Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu Başkanı Elif Arslan ve panelistlere hediye takdiminin ardından sona erdi.