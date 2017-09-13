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13 Eylül 2017 12:40

Orman yangınında 25 hektar alan kül oldu

Sakarya’da dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Orman yangınında 25 hektar alan kül oldu

13 Eylül 2017 12:40

Yangında 25 hektar alanın etkilendiği öğrenilirken, yanan bölge havadan görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde Geyve ilçesi Alıplı ile Çine mahallesi arasında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle orman yangını büyüdü. Bütün ormanı saran yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İzmit Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yangın helikopteri dahil 40’a yakın araç müdahale etti. Dünden beri yapılan müdahale sonrasında yangının ekiplerce kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Yanan bölge İHA ekipleri tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yangının büyüklüğü gözler önüne seriliyor.




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