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11 Ağustos 2018 00:17

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 5 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde traktöre otomobil arkadan çarptı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 5 yaralı

11 Ağustos 2018 00:17

Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Adapazarı istikametine giden 16 BG 537 plakalı traktöre yine aynı istikamette ilerleyen plakası öğrenilemeyen otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonrasında traktörde bulunan iki kişi ile otomobilde bulunan üç kişi yaralanırken, otomobil takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulans ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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