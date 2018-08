Kök hücre bağışı halk arasında ilik nakli olarak biliniyor. Türkiye genelinde 326 bin Sakarya’da ise bin 550 kök hücre bağış donörcüsü olduğu belirtildi. Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, lösemi hastalarına şifa olmak isteyen ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen kişilerin kanlarını ameliyatla değil, basit yöntemle alındığını söyledi. Kök hücre bağışının sağlık yönünden hiçbir mahsurunun olmadığı belirten Tiryaki, Sakarya’da 10 hastaya şifa olduklarını belirtti.

“Kişinin sağlığına hiçbir zararı yok”

Kök hücre bağışı açıklayan Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki yaptığı açıklamada, “Kök hücre bağışı; insanlarımızın halk arasındaki ilik nakli diye bilinen, kemiklerin içerisinde yer alan kök hücrelerin özel bir yöntemle alınarak insanlara nakil edilmesi olayıdır. Özellikle lösemi hastaları için mutlaka önemli olan bir bağış yöntemidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı anlamında Türkiye’de yetkilendirilmiş bir kuruluşuz Türk Kızılay’ı olarak. Aslında insanlara yapılabilecek en faydalı ve en güzel yardımlardan bir tanesidir. Türkiye’de yaklaşık 326 bin donörümüz var, kök hücre bağış donörcüsü ve Sakarya’da ise bin 550. Yaklaşık 326 bin bağışçının içerisinde şuana kadar 700 nakil gerçekleştirmiş olduk ve Sakarya geneline de bakarsak 10 tane hastamıza şifa olduk. Aslında Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bu oran ve sayı çok düşük. Ama insanlarımızda şöyle bir tedirginlik var; genelde bu yapılan bu operasyonun çok zahmetli olduğunu sanıyorlar. Aslında aferez dediğimiz, eğer uygun donörseniz 5 günlük sizi hastane ortamında bile değil, Sağlık Bakanlığı evinizden en yakınınız ile birlikte alarak, bir otel odası lükslüğündeki sağlık kuruluşunda size iğne vuruyorlar. Bu 5 gün içerisinde kemiğinizin içerisinde bulunan iliklerin kana karışması sağlanıyor. Ve sonra da kanımızı bir kolumuzdan alıp, içerisinden ilikleri ve kök hücreyi almak suretiyle diğer taraftan da yine kanı tekrar vücudumuza veriyorlar. Aslında sağlık yönünden hiçbir mahsuru ve sıkıntısı olmayan bir çalışma. Ama insanlarımız da maalesef şöyle bir tedirginlik var; genelde ameliyat ortamında alındığını zannediyorlar. Böyle bir çalışma da var ama bu yüzde 5’ler civarında. Asıl bizim aferez yöntemiyle verilen kök hücre nakli yüzde 95’ler civarında ve insan sağlığına hiçbir zararı yok” dedi.

“Yaklaşık yüzde 95’ini karşılayacak kanı temin edebiliyoruz”

Sakarya’nın yüzde 95’inin kanını karşılayabilecek güçlerinin olduğunu belirten Tiryaki, “Biz her 18-50 yaş arasındaki vatandaşlarımızı kök hücre vermeye, kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Sakarya için şöyle bir örnek vereyim; Sakarya genelinde ki yaklaşık ihtiyacımız bizim 36 bin. Bizim geçen sene ki hedefimiz 30 bindi, bu sene ise 33 bin. Biz Sakarya’nın yaklaşık yüzde 95’ini karşılayacak kanı temin edebiliyoruz. Ancak belirli dönemler dediğimiz mesela kışın soğuk algınlığının yaygın olduğu dönemlerde ve yazın insanların tatile gittiği dönemlerde maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Ama genel itibari ile insanlarımız hem kan bağışığına ilgileri yeterli. Bizim hedefimiz aslında yüzde 100’ünde üzerini aşmak ama tabi henüz bu hedefleri tam yakalamış değiliz. İnsanlarımız maalesef kendilerine ihtiyaç olduğu halde bunun kıymetini biliyorlar, o zaman gerçekten bunun önemini bilerek kan bağışında bulunuyorlar. Ama bugüne kadar herhangi bir kan ihtiyacı olmamış insanlarımız da maalesef duyarsız kalabiliyorlar. Şimdi tekrar yaz günlerindeyiz ve insanlarımız tatile gidiyor, şehirde yaşayan insanların sayısı azalıyor. Bağışlarımız da yaz olması nedeniyle bir düşüklük var, Sakarya halkımızdan kan bağışını biraz daha canlı tutmalarını istiyorum. 18-65 yaş aralığında ki herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Erkekler her 3 ayda bir bayanlar ise 4 ayda bir kendi sağlık problemleri olmadığı müddetçe kan verebilirler. Kendi sağlıkları yerindeyse bir başkasının hayatına can olmak en güzel şeylerden bir tanesi. Bu iş için Kızılay herhangi bir ücret almıyor, kişinin kendi koşturmasına gerek kalmıyor. Yeter ki hastaneye istekte bulunulsun ve elimizde o kan grubu mevcut olsun. Siz hiçbir zahmete girmeden kanınız sizin hastanıza en güzel bir şekilde ulaştırılıyor. Asla ve asla hasta yakınından ve hastalardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Özellikle bahsetmek istiyorum böyle bir talep olması halinde mutlaka ilgili kişilerin Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulunmaları gerekiyor” diye konuştu.