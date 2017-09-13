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13 Eylül 2017 15:03

Pamukova’ya 31 bin ton sıcak asfalt

Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı 7 mahalleyi içeren 28 kilometrelik güzergahta başlatılan sıcak asfalt serim işlemleri tamamlandı.

Pamukova’ya 31 bin ton sıcak asfalt

13 Eylül 2017 15:03


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce çalışmaların başladığı Pamukova’ya bağlı 7 mahalleyi kapsayan grup yolunda çalışmaların tamamlandığını söyleyen YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, 2019’a kadar asfaltsız grup yolu bırakmamak için şehir genelinde yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.


Şehrin dört bir yanında ekiplerin çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Akbulut, “Şehir merkezi ve 16 ilçemizde asfalt çalışmaları yürütüyoruz. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi çalışmalarımızı belirli bir plan dahilinde sürdürüyoruz. Hamdolsun bugüne dek iyi bir mesafe katettiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Son olarak Pamukova ilçemize bağlı Bakacak, Çilekli, Hüseyinli, Kemaliye, Akçakaya, Ahiler ve Mekece’de asfalt serim işlemlerimizi tamamladık. Toplam uzunluğu 28 kilometre olan güzergahta 31 bin ton sıcak asfalt kullandık. Artık ulaşımlar daha güvenli ve rahat olacak. İnşallah havalar müsaade ettiği müddetçe de sahada olacağız. Çalışmalarımızın bölgede yaşayan tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.




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