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Polisten kaçarken ölümden döndüler: 3 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan 3 şüphelinin bulunduğu araç duvara çarptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan 3 şüphelinin bulunduğu araç duvara çarptı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Aracı takibe alan polis ekipleri ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan araç Maltepe Mahallesi İbrahim Kangal Caddesi üzerinde duvara çarparak durabildi. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan şüpheli şahıslara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.


Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında şüpheli şahıslar polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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