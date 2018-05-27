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27 Mayıs 2018 16:13

Ramazan Kitap Sokağı’nda imza günleri devam edecek

Ramazan Kitap Sokağı’nda imza günü etkinlikleri 28 Mayıs Pazartesi, 29 Mayıs Salı ve 30 Mayıs Çarşamba günleri devam edecek.

Ramazan Kitap Sokağı’nda imza günleri devam edecek

27 Mayıs 2018 16:13


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan Kitap Sokağı’nda dinleti ve imza günü etkinliklerimiz devam ediyor. 28 Mayıs Pazartesi günü Taha Kılınç, Lütfi Arslan, Süleyman Ragıp Yazıcılar, 29 Mayıs Salı günü Ali Ural, Naime Erkovan, Ercan Yılmaz, Hande Topbaş, Arzu Kadumi, 30 Mayıs Çarşamba günü ise Ali Haydar Haksal Kitap Sokağımızın konukları olacak ve okurlarıyla buluşacak. Programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.




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