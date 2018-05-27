Ramazan Kitap Sokağı’nda imza günleri devam edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan Kitap Sokağı’nda dinleti ve imza günü etkinliklerimiz devam ediyor. 28 Mayıs Pazartesi günü Taha Kılınç, Lütfi Arslan, Süleyman Ragıp Yazıcılar, 29 Mayıs Salı günü Ali Ural, Naime Erkovan, Ercan Yılmaz, Hande Topbaş, Arzu Kadumi, 30 Mayıs Çarşamba günü ise Ali Haydar Haksal Kitap Sokağımızın konukları olacak ve okurlarıyla buluşacak. Programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.