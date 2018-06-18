Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 22:34

Restoranda unuttuğu cep telefonu çalındı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde genç kızın restoranda unuttuğu cep telefonu başka bir müşteri tarafından çalındı.

Restoranda unuttuğu cep telefonu çalındı

18 Haziran 2018 22:34

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, genç bir kızın restoranda masanın üzerinde unuttuğu cep telefonunu bir başka kadın müşteri çantasına atarak mekandan ayrıldı. Telefonunun yanında olmadığını fark eden genç kız, tekrar restorana dönerek kaybettiği telefonunu aramaya başladı. Telefonunu bulamayan genç kız durumu hemen dükkan sahibine bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde genç kızın telefonunu masanın üzerinde unuttuğu ve arkasından gelen bir kadının telefonu çantasına atarak mekandan uzaklaştığı belirlendi. Genç kız, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili polise şikayette bulundu. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç