Restoranda unuttuğu cep telefonu çalındı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, genç bir kızın restoranda masanın üzerinde unuttuğu cep telefonunu bir başka kadın müşteri çantasına atarak mekandan ayrıldı. Telefonunun yanında olmadığını fark eden genç kız, tekrar restorana dönerek kaybettiği telefonunu aramaya başladı. Telefonunu bulamayan genç kız durumu hemen dükkan sahibine bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde genç kızın telefonunu masanın üzerinde unuttuğu ve arkasından gelen bir kadının telefonu çantasına atarak mekandan uzaklaştığı belirlendi. Genç kız, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili polise şikayette bulundu. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.