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13 Haziran 2018 12:10

Sakarya Nehrinde gondollar yüzecek

Geyve Belediyesi yeni bir sosyal tesisi daha hayata geçiriyor.

Sakarya Nehrinde gondollar yüzecek

13 Haziran 2018 12:10

Sakarya Nehri’nde gondolların yüzeceği, sosyal donatı alanları, cafe, restoran ve yürüyüş alanlarının olacağı tesisin ihalesine 5 firma katıldı.


Geyve Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ihaleye 5 firma teklif verdi. Tamamı belediyenin imkanlarıyla yapılacak sosyal tesis, nehir ile vatandaşın buluşmasını sağlayacak. Tarihi Alifuatpaşa Köprüsü’nün sınır olduğu projenin içerisinde; Cafe, restoran, sosyal donatı alanları, çocuk oyun ve eğlence alanları, yürüyüş yolları olacak. Marmara Bölgesi’ne hitap etmesi planlanan tesiste Sakarya Nehrine uzanan iskeleler yapılarak, gondol gezileri de yapılabilecek. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya vatandaşın nehre dokunmasına olanak sağlayacak projenin ihalesinin yapıldığını belirterek “Nehirde gondol keyfi milletimize hayırlı olsun. Tamamen kendi imkanlarımız ile hayata geçireceğimiz projemizin ihalesini yaptık. Bölgemizin değerine değer katacak sosyal tesisimiz sadece Geyve’ye veya Sakarya’ya değil Marmara Bölgesi’ne hitap edecek şekilde tasarlandı. İhalesi yapılan tesisimizin kısa sürede temelini atmayı planlıyoruz. Durmak yok, hizmete, üretmeye devam” dedi.




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