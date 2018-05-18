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18 Mayıs 2018 12:08

Sakarya polisinden çalıntı motosiklet operasyonu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok uygulamada çalıntı motosikletleri yakaladı.

Sakarya polisinden çalıntı motosiklet operasyonu

18 Mayıs 2018 12:08


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde, ana caddelerde ve insanların bol olduğunu yerlerde şok uygulama yapmaya devam ediyor. Ekipler yaptıkları uygulamada, Ferizli ilçesinden çalıntı olan motosiklet, kontrol amaçlı durdurulan aracın bagaj kısmında yakalandı. Araç sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, Serdivan İlçesinden çalıntı olan motosikleti üzerindeki şahıs ile durdurarak yakaladı.


Son olarak ekipler plakası olmayan ve şase numarası kazınmış motosiklet üzerindeki 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.




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