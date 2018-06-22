Sakarya Üniversitesi ile Toyota Boshoku arasında işbirliği

Türkiye’nin önde gelen yan sanayi kuruluşlarından biri olan Toyota Boshoku Türkiye’de stajını tamamlayan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, sözleşmeli olarak şirkette çalışmaya başladı. Staj programını tamamlayarak Toyota Boshoku’da çalışmaya başlayan 7 öğrenci için, Sakarya Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden oluşan bir heyet, Toyota Boshoku Türkiye’yi ziyaret etti. Operasyon Yönetimi, Üretim, Üretim Mühendisliği ve Üretim Kontrol bölümleri için, Endüstri ve Makine Mühendisliği’nden mezun olan 7 öğrenciye sağlanan istihdamla ilgili olarak ziyaret gerçekleştiren Sakarya Üniversitesi’ni temsilen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul sağladıkları iş olanağından dolayı şirket yöneticilerine teşekkürlerini iletti. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Çağıl, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemalettin Kubat, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İmdat Taymaz, Mühendislik Fakültesi Sanayi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akçil ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Cengiz Toklu’nunda hazır bulunduğu heyeti; Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Halim Turhan ve üst düzey yöneticiler ağırlayarak, tesis hakkında bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Orhan Torkul “2013-2014 Öğretim yılında Endüstri Mühendisliği bölümünde pilot uygulama olarak başlatılan Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi (UMDE) Programımız bugün Mühendislik Fakültesi’nin pek çok bölümünde başarı ile uygulanmaktadır. Teorik derslerde kazanılan bilginin gerçek dünya problemleri kapsamında yerinde inceleme ve çözüm aşamalarında görev alma fırsatı veren bu programımıza öğrencilerimizin talepleri her dönem artmaktadır. Sakarya ili ve çevresinde yer alan firmalar ile yapılan protokoller çerçevesinde öğrencilerimiz bu firmalarda bir dönem boyunca Aday Mühendis olarak çalışmaktadır. UMDE programı aynı zamanda öğrencilerimizin sanayide tanınmasına katkıda bulunarak iş imkânı sağlamaktadır. Bu kapsamda Sakarya’nın önde gelen kuruluşlarından biri olan Toyota Boshoku firmasında UMDE programına katılan öğrencilerimizin firmada başarı göstererek işe kabul edilmesi bizleri gururlandırmıştır. Bu programda bizlere destek veren firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım. UMDE programı kapsamında iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ederim” dedi.

Gerçekleşen buluşmada konuşan Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Halim Turhan ise, üretim hacmindeki artışa paralel olarak istihdama hız verdiklerini belirterek, “Bölgenin en çok istihdam sağlayan kuruluşlarından biri olarak, yeni projeler ve kapasite artışımız doğrultusunda son 2 yılda 919 kişiye iş fırsatı sunduk. Bu kapsamda istihdam sağlama konusunda attığımız en önemli adımlardan biri olduğuna inandığım Sakarya Üniversitesi staj programı ile gençlerimizin kariyerlerine ilk adımı attıkları şirket olduk. İleri dönem projelerimizin gelişmelerine bağlı olarak istihdamımızı arttırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Halim Turhan, yaptığı değerlendirmede, “Hepimiz bir takımın üyeleriyiz” anlayışını pratikte uyguluyoruz. Açık ofis uygulamamız sayesinde, çalışan ve yöneticilerin iletişim kanallarının açık olduğu verimli bir ortam elde ediyoruz. Bu anlayış çerçevesinde ailemize katılmak isteyen tüm öğrencileri şirketimizde çalışmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.