Sakarya’da 11 kilogram 900 gram esrar ele geçirildi

Yapılan baskında 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Arifağa ve Birlik Mahallerinde ikamet eden H.K. T.H ve M.T. isimli şahısların Birlik Mahallesinde ormanlık alanda kenevir ekimi yaptıkları duyumunu alan Sakarya İl Jandarma Narkotik Timleri Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte operasyon yaptı. Yapılan baskın sonucu 3 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında 200 kök kenevirin sökülerek Karaağaç bölgesinde ormanlık alana kurumaya bırakıldığı belirtti. Jandarma Narkotik Timleri bölgede yaptıkları arama sonucunda 11 kilogram 900 gram esrar maddesinin ele geçirdi. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.