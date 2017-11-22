Sakarya’da 57 bin 516 konut sigortasız

Birinci derece deprem bölgesi olan Sakarya’da 17 Ağustos 1999 depreminin arından binlerce bina hasar görmüş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından geçen 19 senede ise Sakarya’da bulunan 194 bin 190 konuttan 136 bin 674’ü Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) zorunlu deprem sigortası yaptırdı.Depremde büyük hasar gören ilde halen DASK yaptırmayan 57 bin 516 konut olduğunu söyleyen yetkililer ise vatandaşları en kısa zamanda sigorta yaptırmaları gerektiği konusunda uyardılar.

“Sakarya birinci derece deprem bölgesi”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, “Öncelikle geçtiğimiz hafta İran-Irak sınırında ki Türkiye’mize de sınır. Özellikle Gündeydoğu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelen İran-Irak sınırında ki depremden ülkemizde etkilenmiştir ciddi anlamda. Burada Sakarya’mız da malumunuz birinci derece deprem bölgesi. Doğal Afet Kurumu kurulduğu günden bugüne gelerek Sakarya ilimizi masaya yatırdığımızda şunu net olarak görebiliyoruz; 194 bin 190 binamız var sigorta yapılabilir, sağlam konut sayımız. Bugün itibari ile Sakarya’mızda 136 bin 674 vatandaşımız evine deprem sigortası yaptırmış durumda. 57 bin 516 vatandaşımız sigortasız yaşamakta, evlerinde sigorta yok. Bunun nedeni özellikle baktığımız zaman, evini kiraya veren vatandaşlarımız; elektrik, su, doğalgaz işlemlerinde vatandaşımızdan deprem sigortası istendiğinden dolayı gelip yaptırıyor. Ama kiracı 2 yıl 3 yıl bu evden çıkmıyorsa, bu vatandaşımız sigortasını yeniletmiyor. Yani bu 57 bin sigortasız yaşayan vatandaşların içerisinde özellikle bunlar var" dedi.

“İstanbul depreminin Sakarya’ya yansıması konuşuluyor”

Evini sigorta yaptırmayan kişilere de seslenen Esen, “İstanbul depreminin Sakarya’ya yansıması konuşuluyor. Bugün ayakta kalmış sağlam binalarımız olası bir İstanbul depreminde etkileneceği aşikardır. Bugün Sakarya halkına bir kez daha altını çizerek seslenmek istiyorum, 57 bin sigorta yaptırmayan vatandaşlarımız lütfen gelip deprem sigortalarını yaptırsınlar. 100 metrekare bir evin deprem sigortası vatandaşımıza maliyeti 180 TL. Ve buna her türlü ödeme kolaylığı yapıyoruz, kredi kartlarına taksit yapıyoruz, işçiye, emekliye burada her türlü kolaylığı yapıyoruz. Lütfen bu vatandaşlarımız Sakarya’da yetkili sigorta acentelerine gelerek zorunlu deprem sigortalarını yaptırsınlar. Deprem sigortasının ülke ekonomisine, vatandaşımıza faydası olası bir depremde binanız zarar görürse Doğal Afet Kurumu, binanızın metrekaresine göre size bir teminat veriyor ve ücretini ödüyor size. Bunun en güzel örneğini Van’da gelen depremde gördük. Depremde evi yıkılan vatandaşlarımıza Doğal Afet Kurumu kendilerine evlerinin tazminatlarını ödedi. Veya TOKİ üzerinden yapılan konutlara yerleştirilmişlerdir, TOKİ bedelini DASK ödemiştir. 17 Ağustos’un izlerini silmeye başladık, siliyoruz, normale dönmüş gözüküyoruz ama sigortasız yaşamamız gerekiyor" diye konuştu.