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11 Ocak 2017 13:08

Sakarya’da 8 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildi

Sakarya’da 8 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildi

11 Ocak 2017 13:08

Sakarya’da PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapmış, operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. İkametlerde yapılan arama da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.
Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sapanca İlçe Başkanı Ercan Tepe, Adapazarı İlçe Başkanı M.Hakkı Sonsuz, üniversite öğrencileri M.O, M.N.A ile M.S.Ç, Z.K, M.G. ve K.K. alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.



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