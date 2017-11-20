Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 17:29

Sakarya’da amatör telsizciler kongreye gitti

Sakarya’de 2013 yılında kurulan Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği, ikinci olağan kongresini gerçekleştirdi.

Sakarya’da amatör telsizciler kongreye gitti

20 Kasım 2017 17:29

İki ayrı listeyle girilen kongrede başkanlığa Gürel Özbakış seçildi.


Kısa adı SAKRAD olan Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği, ikinci olağan kongresini Serdivan’da bulunan dernek binasında gerçekleştirdi. Kongreye mevcut başkan Erdal Güler ve üye amatör telsizciler katıldı. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından gerçekleşen seçime TA2DX çağrı işaretli Gürel Özbakış ve TA2LEO çağrı işaretli Emrem Öngören’in başkanlığa aday oldukları iki liste ile girildi. 49 üyenin oy kullandığı seçimde, Emrem Öngören 20 oy alırken, 29 oy alan Gürel Özbakış, SAKRAD’ın yeni başkanı oldu.


Kurucu başkan Erdal Güler’e amatör telsizcilik adına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden yeni naşkan Özbakış, bayrağı devraldıkları noktadan daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Kongre, üyelerin toplu fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç