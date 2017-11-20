Sakarya’da amatör telsizciler kongreye gitti

İki ayrı listeyle girilen kongrede başkanlığa Gürel Özbakış seçildi.

Kısa adı SAKRAD olan Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği, ikinci olağan kongresini Serdivan’da bulunan dernek binasında gerçekleştirdi. Kongreye mevcut başkan Erdal Güler ve üye amatör telsizciler katıldı. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından gerçekleşen seçime TA2DX çağrı işaretli Gürel Özbakış ve TA2LEO çağrı işaretli Emrem Öngören’in başkanlığa aday oldukları iki liste ile girildi. 49 üyenin oy kullandığı seçimde, Emrem Öngören 20 oy alırken, 29 oy alan Gürel Özbakış, SAKRAD’ın yeni başkanı oldu.

Kurucu başkan Erdal Güler’e amatör telsizcilik adına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden yeni naşkan Özbakış, bayrağı devraldıkları noktadan daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Kongre, üyelerin toplu fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu.