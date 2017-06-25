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25 Haziran 2017 11:52

Sakarya’da bayram günü can pazarı yaşandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Ramazan bayramın birinci gününde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’da bayram günü can pazarı yaşandı

25 Haziran 2017 11:52


Olay, Ramazan bayramının birinci günü Adapazarı İlçesi Dörtyol Mevkinde meydana geldi. R.N., idaresindeki 54 J 3515 plakalı belediyesi otobüsü aynı yönde seyir halinde olan Muhittin Eski idaresindeki 59 UZ 612 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma esnasında otomobil savrularak yol kenarında durabildi. Meydana gelen trafik kazasını gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri trafik kazası sonrası otomobil içinde sıkışan Şehri Eski, Dilek Eski ve Yunus Emre Eski’yi çıkararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.


Otomobil sürücüsü Muhittin Eski’de tedbir amaçlı sağlık ekipleriyle birlikte hastaneye gönderildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan kişilere ilk müdahale yapmasının ardından yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve ToyotaSa İlk Yardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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