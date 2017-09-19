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19 Eylül 2017 14:31

Sakarya’da bir şahıs evinde ölü olarak bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, evinde tek başına yaşadığı öğrenilen bir şahıs ölü olarak bulundu.

Sakarya’da bir şahıs evinde ölü olarak bulundu

19 Eylül 2017 14:31


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 1691 Ada içindeki bir blokta evinde tek başına yaşadığı öğrenilen S.İ. isimli şahsın ikametinin ışıklarının gündüz de yandığını fark eden komşuları hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın ikametine girdi. Polis ekipleri şahsı ikametinde ölü olarak buldu. Şahıs olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde kurulan otopsi merkezine gönderildi.


Konuyla ilgili inceleme sürüyor.




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