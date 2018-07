Sakarya’da darbe teşebbüsünün 2’nci yılında ’Demokrasi Nöbeti’

Türk bayraklarıyla meydanı donatan Sakaryalılar rengarenk görüntüler oluşturdu.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün 2’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Eski Sakarya Atatürk Stadyumu önünden başlayarak Demokrasi Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından, ’Demokrasi Meydanı Sahne Etkinlikleri’ programı düzenlendi. Düzenlenen programa binlerce vatandaş katılım gösterdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin sahne alması, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan program, 15 Temmuz belgesel gösterimi, Kur’an tilaveti, şehitlere dua ve protokol konuşmaları ile devam etti.

“15 Temmuz zaferi yeni bir devrin başlangıcıdır”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Bugün 15 Temmuz. Tarihin gördüğü en alçakça kalkışmanın ve en karanlık ihanetin başladığı tarih. Bugün, tarihin gördüğü en alçakça kalkışmanın ve en karanlık ihanetin kahraman Türk milleti tarafından bastırıldığı tarih. Bugün Kurtuluş destanının, İstikbal aşkının, Sakarya Destanın yeniden yazıldığı tarih. Bize 15 Temmuz Destanını nasip eden Allah’a hamd ediyor; bu tarihi destanın kahramanları olan sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Canımızı ortaya koyarak elde ettiğimiz bu şanlı direnişimizin ve kutlu zaferimizin üzerinden tam iki yıl geçti. Tam iki yıl önce bu gece, ruhlarını şeytana satan; iradelerini şer odaklarına teslim eden hainler; halkına ve ülkesine ihanet ettiler; kendi devletine saldırdılar. Bu hain saldırı; bin yıldır Anadolu topraklarında; adaletin, merhametin ve kardeşliğin yeryüzünde hakim olması için mücadele veren, Anadolu halkına karşı yapıldı. Bu hain saldırı, tüm mazlum milletlerin umudu haline gelen bu halka karşı yapıldı. Bu eli kanlı hainler, stratejik kurumlarımıza, masum halkımıza, bütün değerlerimize, istiklalimize, istikbalimize saldırdılar. Bu zalimler; her şeyi planladılar, büyük şeytan dahil herkesle ittifak yaptılar; fakat Allah’ı hesaba katmayı unuttular. İşte o gece, şeytani güçlerle işbirliği yapan FETÖ çetesi ile Allah’a güvenerek meydanlara çıkan halk karşı karşıya geldi. Ve tarihi zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Bize bu zaferleri nasip eden ve bu aziz milletin bir parçası yapan Allah’a ne kadar şükretsek azdır. 15 Temmuz Zaferi sadece, bu hain kalkışmanın bastırılması değildir. 15 Temmuz zaferi yeni bir devrin başlangıcıdır.15 Temmuz zaferi, irademize, demokrasimize, özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza, ülkemize, geleceğimize sahip çıkmanın adıdır. 15 Temmuz zaferi ile birlikte, bu millete operasyon yapılamayacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Biz kurtuluşun simgesi olan Selalar vermeye; dinin şahitliği olan Ezanlar okumaya; birlik olup Allah’ın ipine sımsıkı sarılmaya; İstiklal Marşı’mızın ruhunu kavramaya devam edeceğiz” dedi.

“Milletimizin 50 yılını çaldılar”

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “15 Temmuz gecesi şunu gördük ki eğer söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Halkımızın direnişi her türlü pisliği, her türlü kalkışmayı ve milli irade hasmını yok etti. Tankların, topların hatta uçakların önüne tekbir sesleriyle göğsünü gerdi insanlarımız. Her musibette birçok hayırda vardır, ama biz bilemeyiz. Böyle musibet ortaya çıkmasaydı bu insanlar hücrelerimize, iliklerimize kadar bu hainliği işlemeye devam edeceklerdi. Maalesef bu milletin neredeyse 50 yılını çaldılar. En zeki evlatlarını, en parlak çocuklarını alıp beyinlerini yıkayıp hain devşirdiler. Milletimizin milyarlarca lirasını cennet vaadiyle topladılar ve bu millet, bu ümmete neredeyse 50 yıl kaybettirdiler” diye konuştu.

Protokol konuşmaları sonrasında ‘Demokrasi Nöbeti’ devam etti. Daha sonrasında programda; Sakarya İl Müftülüğünce şehir merkezi dahil toplam 16 ilçedeki camilerde ‘Sela’ okutuldu. Saat 00.13’de başlayan ‘Sela’ sonrası vefat eden şehitler için dua edildi.