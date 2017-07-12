Sakarya’da ‘Demokrasi Nöbeti’ geniş katılımla başladı

Gerçekleşen program da vatandaşlar çadır kurarak nöbete başladı.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Sakarya’da bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bugün başlayan etkinliklerde Demokrasi meydanında ‘Demokrasi Nöbeti’ yoğun katılımla başladı. Gerçekleşen nöbete Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının gösterimi ile başlayan program Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Şehir protokolü nöbette bir konuşma gerçekleştirerek halkı selamladı.

Toçoğlu: “Dik duracağımızı bir kez daha gösteriyoruz"

Gerçekleşen anma etkinliklerinde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Bizler var gücümüzle çalışırken birde baktık ki içimizde yuvalanmış hainler memleketimi bölmek, seçilmiş hükümetimizi devirmek ve ülkemizi satmak için harekete geçtiler. Ama Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Sakarya’da da hemşerilerimiz bu hainlere geçit vermedi. Bu meydanda tam bir ay beraberce bu alçaklara ülkemizi satmaya çalışan bu hainlere karşı beraberce direndik. Bir yıldır millet olarak, Sakarya olarak ayaktayız. Bu ülkemizi bölmeye çalışan hainler alçaklar nerede. Kimisi Amerika’da, Almanya’da veya Avrupa’da ihanetlerine devam ederken, kimisi de yaptıklarını hesabını vermekle meşgul. İşte millet olarak geçit vermediğimiz bu hain darbe girişimine karşı onun yıl dönümünde tekrar dimdik ayakta olduğumuzu ve ülkemizi ve milletimize, seçilmişlerimize yapılacak en küçük bir harekette herkesin karşısında dik duracağımızı bir kez daha gösteriyoruz” dedi.

Balkanlıoğlu: “Laik oldukları yere gittiler"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Bunların hesaplayamadığı bir şey vardı. Sayın cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın cesareti ve milletimizin basireti. Zannettiler ki tankla, topla, silahla bu milletin önüne geçersek herkes kaçacak delik arar bizde rahatlıkla milli iradesini al aşağı ederek gasp ederiz sandılar. Ama Allahın başka planı vardı ve milletimize büyük bir cesaret verdi. Tankların önüne yattılar ve hepsi kaçacak delik aradı. Kaçamadılar ve laik oldukları yere gittiler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4 gün boyunca sürecek ‘Demokrasi Nöbeti’ başladı.