Sakarya’da evi olmayan emekliye konut geliyor

1 Kasım 2015 seçimlerinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu evi olmayan emeklilere yönelik ev sahibi yapacaklarını belirterek proje başlatmıştı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Adapazarı Şube Başkanı Orhan Büyü bu projenin uygulanması için çalışmalara hız vererek müracaatlarını başta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere Sakarya Valiliği ve birçok yere yaptı.

Başkan Büyü, dernek olarak Sakarya Valiliğine yaptıkları müracaat sonrasında somut adımlar atıldığını belirterek, “Bu proje bizim olduğu kadar aynı zamanda hükümetinde projesidir. 1 Kasım seçimlerinden önce o zamanki Başbakanımız, AK Partinin seçim propagandaları, seçim vaatleri arasında emekliler ile ilgili vaatleri bizim genel kurulumuzda kamuoyuyla paylaştı. Ve evi olmayan emeklilerimizi TOKİ marifeti ile ev sahibi yapacağız dedi. Bunu üyelerinize duyurun, evi olmayan emeklilerimize 250 TL sabit taksit ile ve 20 yıl vadeyle TOKİ marifeti ile ev vereceğiz denildi. Biz emekli derneği olarak üyelerimizin bilgisine, kamuoyunun bilgisine sunulmuş olan bu projenin bir an önce hayata geçmesini sağlamaya çalıştık, bir sivil toplum kuruluşu olarak. TÜED Adapazarı Şubesi olarak, bu projenin ilimizde de uygulanması için çaba gösterdik. 26 Ocak 2016 tarihinde resmi başvurumuzu yaptığımız günden bugüne kadar böyle bir projenin Sakarya’da hayata geçmesi için çabalıyoruz. Nihayet bu proje ile ilgili somut bir adım atıldı, bu sevinci emeklilerimizle paylaşmak istiyorum” dedi.

Planların ihaleye çıkmasını beklediklerini de belirten Başkan Büyü, “Bizim önerdiğimiz Camili’de bulunan üç ada ile birlikte Sakarya Valiliği’nin önermiş olduğu iki ada ile birlikte toplam beş ada ve sekiz parselden oluşan hazineye ait olan ve AFAD’ın kullanımında olan arsalar ve parseller TOKİ’ye devredilmek üzere işlemler tamamlandı. 20 Haziran 2017 itibarı ile TOKİ’ye gönderildi. Projenin, TOKİ tarafından taslak projeleri ve yerleşimleri yapıldı. Şimdi planların yapılan ihaleye çıkılmasını bekliyoruz. Bin 250 üyemiz var. Yaklaşık bin civarında üyemiz bu proje kapsamında ev sahibi olmayı talep etmektedir. Ev sahibi olmak isteyen üyelerimizin bu talepleri Sakarya Valiliği’ne, valilik vasıtası ile TOKİ’ye iletildi. Yeni yapılan proje bizim ilimiz dışında da başka illerde de tek tük yapılanlar oldu. Burada da bu proje hayırlısıyla bu yıl içerisinde hayata geçecek. TOKİ programına aldı, yerler belirlendi, taslak yerleşimler yapıldı. Tapuların devri için valiliğimizde işlemleri tamamladı, önümüzde başka bir engel kalmadı” diye konuştu.