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Sakarya'da farklı dinlere mensup 4 kişi Müslüman oldu

Farklı dinlere mensup veya dini olmayan biri kadın toplam 4 kişi Sakarya İl Müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu.


İslamiyet'e olan ilgi her geçen gün artıyor. Müftülüklere giden dini olmayan yada farklı dine mensup kişiler, ihtida töreni ile Müslümanlığa geçiş yapıyor. Sakarya'da İl Müftülüğüne ve Hendek İlçe Müftülüğünde ihtida törenleri yapıldı. Bir Ukraynalı kadın, bir Romanyalı erkek Sakarya İl Müftülüğünde, Kazakistanlı iki erkek ise Hendek İlçe Müftülüğünde kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.


Din-i Mübin-i İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgiler verildiği İhtida töreni sonrasında, kişilere günün anısına Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri ihtiva eden çeşitli kitaplar hediye edildi.

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