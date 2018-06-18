Sakarya’da ’Huzur ve Güven’ operasyonları: 6 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığının başlatmış olduğu ’Huruz ve Güven’ operasyonları sürüyor. Ekipler suçlulara Haziran ayında da göz açtırmadı. Haziran ayının ikinci haftası içerisinde kesinleşmiş hapis cezaları ve arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 tanesi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

“Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme Nakletme” suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs JASAT timlerinin takibi sonucu Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltı süreci sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sakarya Ferizli F tipi cezaevine gönderildi. “Birden Fazla Kişiyle Gece Vakti Silahla Yağma” suçundan aranan ve 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs Jandarma İstihbarat birimlerinin düzenlemiş olduğu operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan şahsın adli işlemler sonucunda, tutuklanarak Sakarya Ferizli F tipi cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

Kocaeli Terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından “Silahlı Terör Örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)” sucundan aranan H.Z. isimli bayan da Sakarya’da jandarma ekiplerince yakalandı. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen H.Z. isimli bayan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldıkları bir duyum sonucu yapılan fiziki takip ile “Türk Milletini, Cumhuriyetini ve TBMM’yi alenen Aşağılama”, “Basit Yaralama”, “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından aranma kaydı olan ve kesinleşmiş 6 cezası olan E.P. isimli şahıs Karasu ilçe merkezinde yakalandı. Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşme sonucu alınan talimatıyla şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıs adli işlemler sonucunda, tutuklanarak Sakarya Ferizli F tipi cezaevine gönderildi.